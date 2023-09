Atletica: a Vercelli i campionati regionali di prove multiple ragazzi e cadetti

Entra nel vivo la stagione dei grandi eventi sportivi al Campo atleti azzurri d’Italia di via Donizetti che, nel fine settimana, ospiterà i Campionati Regionali di prove multiple categorie ragazzi e cadetti.

«L’evento - dicono a Asd Atletica 78 - è programma in un week end importantissimo per la Città di Vercelli nel quale sono in programma molte iniziative, tra cui l’esibizione delle frecce tricolori all’aeroporto e la festa dello sport nel centro storico. Un evento di molto importante per l’atletica piemontese che richiamerà atleti da ogni parte della regione. Un grandissimo impegno organizzativo messo su dal responsabile organizzativo Andrea Carioti e dalla società presieduta da Piero Volpiano, che spera possa regalare due giorni di grande sport e divertimento».

I ragazzi scenderanno in pista impegnandosi in quelle che sono le discipline delle prove multiple; per i più giovani della categoria ragazzi il loro impegno sarà nel Tetrathlon con gare di 60 ostacoli, getto del peso, salto in lungo, e 600 metri. Mentre per la cadetti l’impegno sarà nell’Esathlon con le gare per i maschi dei 100 ostacoli, lancio del disco, salto in alto, lancio del giavellotto e 1000 metri, mentre per le femmine le gare da disputare saranno 80 ostacoli, salto in alto, lancio del giavellotto salto in lungo e 800 metri.

Non mancheranno anche le gare per gli assoluti, infatti durante il programma della manifestazione si svolgeranno anche le gare extra il sabato con 400 metri – 3000 metri – 800 metri, e la domenica con le grandi sfide sulla velocità dei 100 e 200 metri. L’inizio delle competizioni è fissato per le 13:30 di sabato 16 settembre e replicheranno secondo lo stesso orario anche domenica. Due giorni quinde di grande sport per la Città di Vercelli e per la sua pista di atletica che si sta dimostrando sempre più fulcro principale dello sport cittadino.