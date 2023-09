Telefono Amico cerca volontari: la storia di un'associazione nata per "creare legami"

Amici siete pronti a mettervi in ascolto? Volete creare dei ponti con chi ha bisogno di condividere vissuti, emozioni, storie di vita? Allora Telefono Amico di Vercelli fa per voi!

Sì, abbiamo bisogno di voi, di volontari dal cuore ben disposto verso chi chiede aiuto, verso chi si sente solo, verso chi ha bisogno semplicemente di una parola buona, di una parola di conforto.

Quel che si semina si raccoglie e nel donare un po’ di se stessi, un po’ del proprio tempo si riceve e si fa un grande dono, un dono che gratifica, che cura e che guarisce. Dopo un breve corso di formazione si è pronti per prestare il proprio servizio con turni di tre ore per tre volte al mese scegliendo gli orari in base alla propria disponibilità.

Chi si rivolge a Telefono amico deve sapere che viene ascoltato con competenza e discrezione nel più assoluto anonimato Il gruppo vercellese opera in sinergia ed è molto motivato a tendere una mano a chi è in difficoltà.

L’Associazione dei volontari di Telefono Amico” è stata ideata da don Mauro Stragiotti, il grande sacerdote la cui vita è stata “fatta dono”. Qualche anno fa il Comune di Vercelli aveva assegnato all’Associazione un annuale “Premio della bontà”.

Oggi il Telefono Amico di Vercelli fa parte di una rete nazionale “CEVITA” che comprende tredici centri di ascolto in Italia.

Tante sono le persone che si rivolgono all’Amico Telefono per essere ascoltate, per avere un amico a cui confidare i propri problemi fisici, psicologici, certi momenti di depressione, le proprie gioie.

Telefono amico è un amico con cui condividere attimi particolari della propria vita.

Solitudini, difficoltà, smarrimento trovano ascolto con la consapevolezza che dall’altra parte del telefono ci siano volontari che con professionalità e discrezione non giudicano, condividono, dedicano parte del proprio tempo agli altri.

Vi aspettiamo con fiducia per creare nuove amicizie e per condividere un bene che non ha prezzo, una parte del proprio tempo, una ricchezza che si può offrire e che regala emozioni, quelle vere. Chi è interessato telefoni al Centro Territoriale per il Volontariato 0161.503298.