Buona partenza per Alicese/Orizzone e LG Trino

ECCELLENZA

ALICESE/ORIZZONTI – BORGARO 3-0

Pronti via. Il campionato di Eccellenza promuove l’Alicese/Orizzonti che al Salussolia/Ravetto costringe al k.o. nientemeno che il Borgaro. Un risultato di qualità messo al sicuro all’inizio della ripresa e definito su calcio di rigore a pochi minuto dal novantesimo. Miglior inizio per l’undici di Mellano non poteva esserci (qualificazione ottenuta anche in Coppa Italia). Prossimo turno con Lascaris avversario temibile capace di sbancare il rettangolo di Settimo Torinese.

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Pelle Schettino, Soncin (dal 65’ Sanna) Ramundo (dal 79’ Angeli) Ferri (dal 53’ Yon), Castineira Grosso (dal 53’ Diadoro) Moussaif Clerici Mancuso (dal 72’ Lofrano). A disp: Malune, Eusebione, Capodaglio, Piccirilli. All. Mellano.

Marcatori: al 12’ Grosso (A/O) , al 55’ Castineira (A/O), all’81’ rigore Schettino (A/O)

PROMOZIONE

LG TRINO - CEVERSAMA 2-1

Esordio positivo del Trino che pur faticosamente riesce a battere il Ceversama. Gara equilibrata agganciata al pareggio, frutto di due rigori (uno per parte), sbloccata a metà della ripresa da Boccalatte (su invito dell’inossidabile Meo Defilippi, uno dei migliori in campo). Prossimo turno in trasferta con il Feriolo (sconfitto a Valdengo dalla Fulgor).

LG Trino: Cerruti, Buscaglia Pane (dal 74’ Bertolone), Boccalatte Marteddu Meo Defilippi, Passannante (dal 60’ Autiero) Birolo Vergnasco (dall’89’ Bytyci) Brugnera (dal 77’ Petrocelli) Micillo (dall’85’ Pasini). A disp: Civiero, Gamra, Maino, Osenga. All. Yon.

Marcatori: al 16’ rigore Brugnera (LGT), al 22’ rigore Ottino (CE), al 66’ Boccalatte (LGT)

1^ CATEGORIA

VIRTUS VERCELLI – LIVORNO/BIANZE’ 1-2

La stagione si apre nel segno del derby tra i bicciolani della Virtus e la nuova realtà calcistica Livorno/Bianzè. La vittoria arride a quest’ultima squadra che nel finale riesce ad agguantare con Provera la rete del successo. Sugli altri campi notizie poco confortanti: il Santhià cede (2-0) al Valle Cervo bloccato dalla doppietta di Patti. Crolla il Cigliano che al Bassanino subisce tre reti ad opera dell’Ivrea Banchette (3-0). Prossimo turno: Santhià- Cigliano, Livorno/Bianzè-Aosta 511, Quaronese-Virtus Vercelli