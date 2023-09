Air show, subito esauriti i pass per l'aeroporto. Gli altri luoghi in cui ammirare lo spettacolo

Sono andati esauriti in meno di due ore i pass per accedere all'aeroporto Del Prete e seguire da una postazione privilegiata lo spettacolo delle Frecce Tricolori in programma sabato 16 settembre. I 4.250 biglietti gratuiti in distribuzione dalle 9 sono finiti poco dopo le 10,15: ciascun appassionato in coda ha potuto ritirarne non più di quattro, quindi oltre mille persone sono passata dall'Inofopoint allestito dal Comune nell'ex edicola di piazza Cavour. Uno spazio dal quale il personale ha continuato poi a distribuire volantini, illustrando anche le zone alternative dalle quali godere lo spettacolo: l'area industriale, corso Salamano, la Tangenziale sud che, dalla rotonda dei Cappuccini a quella di Billiemme, sarà trasformata in un'area dedicata al pubblico.

Intanto proseguono gli interventi per la creazione dei varchi al fondo di corso XXVI Aprile e in corso Salamano dai quali potranno accedere solo le persone munite di pass: L’Air Show prenderà il viale alle 15,30, con le evoluzioni di velivoli storici e il lancio dei paracadutisti, mentre l'esibizione della Pattuglia acrobatica nazionale è prevista verso le 17.

Nel pomeriggio di venerdì, intanto, è stata inaugurata la mostra fotografica "Tricolore non solo una bandiera", curata da Emilio Ingenito, presidente dell'associazione "Il terzo occhio": attraverso gli scatti del curatore, vengono rappresentati i valori dell'identità nazionale nel tricolore. La mostra è visitabile sabato 9 settembre dalle 16.30 alle 19.30; domenica 10 dalle 16.30 alle 19.30; venerdì 15 dalle 16.30 alle 19.30; sabato 16 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30; domenica 17 dalle 16.30 alle 19.30; venerdì 22 dalle 16.30 alle 19.30; sabato 23 dalle 16.30 alle 19.30 e domenica 24 dalle 16.30 alle 19.30.