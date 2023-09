Strage di Brandizzo, lunedì sera veglia in duomo per commemorare le vittime

Veglia in Duomo, lunedì sera, per le vittime della strage di Brandizzo. Il lutto sospeso, in attesa che la Procura di Ivrea conceda il nulla osta per le esequie, trova un nuovo momento di commemorazione collettiva.

«Vercelli - si legge in una nota di monsignor Stefano Bedello, viario generale della Diocesi - si è stretta attorno ai parenti di Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Saverio Lombardo e Giuseppe Aversa, quattro delle cinque vittime, residenti tra il capoluogo e i centri di Borgo d’Ale e Borgo Vercelli. In attesa dei funerali, che avverranno secondo le modalità stabilite dalle famiglie delle persone scomparse, l’arcivescovo monsignor Marco Arnolfo intende convocare per lunedì 11 settembre prossimo, alle ore 21 nella cattedrale di Vercelli, una veglia di preghiera aperta a tutti, per rivolgere al Signore della vita, oltre al suffragio per i cinque uomini deceduti, anche un particolare ricordo per tutti i familiari e le comunità civili e religiose che vivono l’improvviso e devastante lutto».

Durante la veglia, presieduta dall’Arcivescovo stesso, sarà proclamata e commentata la parola di Dio, la liturgia lascerà poi spazio a momenti di silenzio e di preghiera, comunitaria e personale. Per questa ragione, la celebrazione non avrà un profilo istituzionale: interverranno in forma ufficiale i soli sindaci dei comuni di residenza delle famiglie colpite dal lutto. Ognuno poi potrà unirsi al ricordo, secondo le proprie disposizioni e la propria fede, per offrire a chi è nel pianto la carezza confortante della speranza.