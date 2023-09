Rissa in stazione per un cellulare rubato: circolazione interrotta e tre giovanissimi nei guai

Tre minorenni sono stati denunciati, nella tarda serata di mercoledì 6 settembre, dopo una rissa nata in stazione per il furto di un cellulare avvenuto a bordo di un treno in transito.

Il litigio era scaturito già a bordo di un treno, dove uno straniero di 27 anni sarebbe stato derubato di un telefono cellulare da parte di tre minorenni, anch’essi stranieri. La disputa è poi proseguita sulla banchina della stazione di Vercelli, ove tutto il gruppo è sceso dal treno, e i toni sono gradatamente saliti fino al passaggio alle vie di fatto con lancio di qualche pietra e l’invasione dei binari da parte dei giovani.

Onde scongiurare rischi, la circolazione dei treni sulla tratta è stata immediatamente sospesa e il blocco è durato per i successivi 22 minuti. I tre minorenni, identificati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria competente in quanto gravemente indiziati di essere responsabili dei reati di interruzione di pubblico servizio e per alcune violazioni alle normative sull’immigrazione, mentre non risulta sporta alcuna querela, per ora, per quanto concerne gli altri atti commessi in danno della presunta vittima del furto del telefono cellulare.