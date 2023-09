Viaggio nei nuovi laboratori green dell'Università - FOTO

«Il cantiere prosegue e si delineano già le architetture dei nuovi magazzini». Sopralluogo periodico, dell'assessore ai Lavori pubblici Massimo Simion, negli ex magazzini comunali di via Restano, dove stanno nascendo i laborati dell'Università del Piemonte Orientale, polo qualificante del secondo dipartimento dell'ateneo, quello dedicato allo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica e che offre i corsi di laurea in Chimica Verde e Gestione ambientale.

Il cantiere, nell'area un tempo occupata dal macello pubblico e poi destinata allo stoccaggio di attrezzi e macchinari, è iniziato nel 2021: è affidato alla Edilgamma di Carmagnola e prevede un investimento di 2 milioni e mezzo di euro

«Tutta l'impiantistica è stata ultimata, sono stati posati i pannelli isolanti, sistemate le coperture e posate le strutture in acciaio grazie alle quali gli stabili storici verranno collegati tra loro. La ditta sta anche iniziando i lavori sull'area esterna, che verrà completamente riqualificata dal punto di vista ambientale», dice Simion.

Negli edifici in muratura e legno saranno ospitati i laboratori, mentre le strutture in acciaio ospiteranno le aule per le attività didattiche. «Ovviamente verrà anche sistemata l’area esterna - aggiunge Simion - e la ditta sta già facendo alcuni test con i colori, in modo da provare l’effetto cromatico finale. Si tratta di un intervento conservativo: tutto ciò che si poteva conservare delle vecchie strutture e stato salvato».

Oltre ai nuovi spazi didattici, grazie all'attività svolta dal Comune per ottenerne l'assegnazione, verrà realizzata anche la nuova mensa scolastica nello spazio un tempo occupato da Cavalli e Stalloni e successivamente confiscato alla criminalità. .