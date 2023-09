Una Pro Vercelli tutta da scoprire, ecco l'organico

Lunedì, ore 20,45 in casa contro il Lumezzane, si parte.

Prima riflessione: è la prima volta che la Pro Vercelli, dopo anni, si presenta con il modulo 4-3-3.

Fu 3-4-3 con Modesto (o 3-4-2-1), 3-5-2 con Scienza e Lerda, 3-4-3 con Paci che però in alcune partite giocò con la difesa a quattro.

Nell’organico figurano tanti giovani, alcuni in prestito altri acquisiti. Due di loro, la mezzala Spavone e l’esterno di attacco Condello (alla Pro a titolo definitivo), hanno ben impressionato nelle amichevoli della Pro Vercelli (a parte la gara con il Lecco, Dossena ha sempre schierato formazioni sperimentali, senza badare al risultato).

Con l’ultimo acquisto, la mezzala di centrocampo, Haudi (22 anni, in prestito dal Frosinone, l’anno scorso 30 partite nella Turris) salgono a 16 i giocatori (sotto in neretto, sono compresi anche i rientri) che la stagione passata giocavano in altre società.

PORTIERI

Valentini, Rizzo, Sassi, Vaccarezza

DIFENSORI

Iezzi, Parodi, Fiumanò, Carosso, Camigliano, Sarzi Puttini, Iotti

CENTROCAMPISTI

Louati, Emmanuello, Spavone, Rutigliano, Forte, Contaldo, Santoro, Haudi

ATTACCANTI

Mustacchio, Comi, Maggio, Nepi, Petrella, Condello, Pesce