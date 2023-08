Due settimane di sosta gratuita nelle zone blu

Due settimane di sosta gratuita in centro e nella zona dell'ospedale di Vercelli. Come avviene tutti gli anni, la giunta ha deciso di sospendere l’uso dei dispositivi di controllo della durata della sosta nelle zone blu cittadine nelle settimane centrali del mese, quando si concentrano la maggioranza delle chiusure per ferie di negozi e uffici. Dal giorno 14 al 26 agosto, dunque, i parcometri verranno spenti: torneranno in funzione lunedì 28 agosto.