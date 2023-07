Disinnesco di una bomba: chiude un tratto dell'autostrada A4

A causa di operazioni necessarie per il disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto nel comune di Chivasso, domenica 23 luglio sarà chiusa, dalle 5 alle 13, l’autostrada A4 nel tratto compreso tra gli svincoli di Volpiano Sud/Brandizzo Ovest e Chivasso Centro (in direzione Milano) e tra Chivasso Est e Brandizzo Est in direzione Torino.

Sarà inoltre vietata la circolazione anche sulla SS11, parallela all’autostrada nel tratto compreso tra Gassino e Chivasso Centro e anche la linea ferroviaria Torino-Milano subirà delle interruzioni nelle medesime fasce orarie. Lo rende noto la Polizia Stradale.

I percorso alternati, per le lunghe percorrenze in direzione Torino, prevedono di utilizzare il percorso autostradale A4 (fino a Santhià) e A5, mentre per il traffico locale potranno essere utilizzate la SP590 e la SS11, nel solo tratto compreso da Chivasso Centro fino all’ingresso in A4 allo svincolo di Chivasso Est o Rondissone.

Per ulteriori aggiornamenti sul traffico sono disponibili i canali del CCISS, Isoradio, i notiziari di Onda verde.