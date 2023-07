Piazza Roma, apre il cantiere per il rifacimento della piattaforma stradale

Hanno preso il via questa mattina, lunedì 17 luglio, i lavori di riqualificazione di piazza Roma, finalizzati, in via prioritaria, alla sistemazione della piattaforma stradale danneggiata dal forte traffico che interessa la zona. Un intervento che comprende anche il rifacimento dei sottoservizi e che durerà fino a maggio del 2024.

Contestualmente all'avvio dell'intervento, finanziato con oltre un milione di euro di fondi Pnrr, sono entrate in vigore anche le prime modifiche alla viabilità che procederanno per tappe, affiancandosi all'evoluzione del cantiere, andando a interessare un nodo cruciale della viabilità cittadina.