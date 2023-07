Più di sei tonnellate di rifiuti stoccate in un capannone

Sei tonnellate e mezzo di rifiuti stoccati all'interno di un capannone: una discarica abusiva quella sequestrata nei giorni scorsi, in provincia di Vercelli, dalla Guardia di Finanza che ha anche denunciato alla Procura della Repubblica il proprietario dell’area e dell’immobile, risultato privo di qualsiasi autorizzazione per la gestione di una discarica.

L’attività operativa ha tratto origine da una serie di convergenti notizie, acquisite dai finanzieri del Nucleo Mobile del Gruppo durante l’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio nei comuni vercellesi confinanti con la provincia di Torino, successivamente corroborate dalle risultanze delle banche dati della Dorsale Informatica in uso al Corpo e dai rilevamenti di un software di visualizzazione satellitare del territorio che evidenziava come l’area, con il trascorrere degli anni, si era progressivamente “trasformata” in un accumulo di rifiuti a cielo aperto.

Per confermare “sul campo” i sospetti, i militari della Guardia di Finanza, insieme agli agenti della Polizia Provinciale, hanno eseguito un controllo d’iniziativa che si è concluso con il sequestro di oltre 6,5 tonnellate di rifiuti eterogenei - dal materiale ferroso a quello elettrico fino ad elettrodomestici inservibili e mezzi agricoli non funzionanti - che erano disseminati sia all’esterno del capannone che al suo interno.

Tenuto conto della variegata tipologia di rifiuti depositati, negli anni, sul sito, i militari e gli agenti hanno chiesto l’intervento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per l’adozione delle prescrizioni sul corretto smaltimento dell’ingente quantitativo di materiale di scarto sequestrato.

A cura della Guardia di Finanza, sono in corso gli approfondimenti per constatate eventuali violazioni di natura tributaria conseguenti all’esercizio non autorizzato di una discarica.

L’intervento delle Fiamme Gialle di Vercelli testimonia l’importanza di garantire un costante controllo economico del territorio in grado sia a reprimere gli illeciti di carattere economico-finanziario che tutte le illegalità di “profitto” come, ad esempio, quelle ambientali.