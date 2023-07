Schianto in moto fatale per un vercellese di 58 anni

Un motociclista vercellese, Mario Tamarindo, 58 anni, ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla Pettenasco, sulla sponda del lago d'Orta. L'incidente è avvenuto sabato intorno alle 13, 30 sulla statale del lago d'Orta, in direzione di Omegna: la moto di grossa cilindrata sulla quale viaggiava il vercellese si è scontrata con un altra due ruote condotta da un motociclista, di Gozzano, M. M. di 50 anni, ricoverato all'ospedale di Borgomanero con ferite non gravi.

Nella caduta seguita all'impatto tra le due moto, Tamarindo è finito contro il guardrail riportando conseguenze mortali: inutili i tentativi di rianimazione messi in atto dai soccorritori del 118. Il tratto stradale è rimasto chiuso a lungo per permettere ai Vigili del Fuoco di mettere in sicurezza il tratto e alle forze dell'ordine di eseguire i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dello scontro.

Tamardino era un agente di commercio conosciuto in città.