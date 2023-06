A gara i lavori per il nuovo corso Avogadro di Quaregna: al posto del cavalcaferrovia un viale con 400 alberi e la pista ciclabile

Un viale alberato in continuità con quello esistente. La pista ciclabile, i marciapiedi l'impianto di illuminazione e la ricucitura di una parte di città che, dal dicembre 2020, si è trasformata in un grande cantiere.

E' andato in gara oggi, venerdì 30 giugno, il progetto per il nuovo corso Avogadro di Quaregna: al posto del cavalcaferrovia abbattuto si ripristina la viabilità a raso, creando uno spazio nuovo che, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, dovrebbe rappresentare un volano per il rilancio per quartiere.

«Metteremo a dimora 400 alberi - spiega il sindaco, Andrea Corsaro -: una doppia fila in continuità con quella esistente andando a collegare l'ultimo tratto alla rotonda di via Trino. Un bel progetto che farà rinascere quella parte di città e che ci consente di risolvere un grosso problema che ci siamo trovati ad affrontare in un periodo in cui vi erano già tante emergenze».

La chiusura del vecchio cavalcaferrovia era avvenuta nel dicembre 2020 dopo che la relazione del tecnico che già da alcuni anni stava monitorando il viadotto ne aveva certificato un aggravamento delle condizioni. Più volte, in questi anni, il sindaco ha detto che nessuna amministrazione avrebbe voluto trovarsi ad affrontare questo tipo di emergenza ma che pure su è scelta la strada ritenuta più efficace. L'intervento, finanziato per step, ha previsto prima l'abbattimento del ponte, poi delle rampe, infine la rimozione della terra di riempimento e l'accordo con le Ferrovie per la gestione dell'attraversamento sulla linea Vercelli - Casale.

Parallelamente era stato creato un bypass all'altezza del Palace Hotel per cercare di andare incontro alle esigenze della viabilità di quartiere. Ora il via libera al nuovo progetto che, da venerdì 30, viene, messo a gara: i lavori prevedono uno stanziamento di 2 milioni e 600mila euro «con l'obiettivo - conclude l'assessore ai Lavori pubblici Massimo Simion - di affidare i lavori entro la fine di luglio».

Otto mesi i tempi di realizzazione del cantiere.