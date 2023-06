Modesto allenatore dell'Atalanta Under 23

Se – come pare della essere – l'Atalanta Under 23 si iscriverà al campionato di C2 (probabilmente nel girone B), la squadra verrà affidata a Francesco Modesto, ex allenatore di Rende, Cesena, Pro Vercelli, Crotone, Vicenza.

Una scelta probabilmente dettata anche da ragio prettamente calcistico-tattiche: Modesto, che è stato allenato dal tecnico della prima squadra Gasperini, è un fautore delle gioco a zona con marcamento a uomo e con l'assetto del 3-4-3. Insomma, Atalante A e Atalanta Under 23 giocherebbero allo stesso modo. Alla Gasperini, alla Juric e... alla Modesto.

Il sito Tuttoatalanta.com oggi titola infatti: Atalanta U23, un allievo di Gasperini in panchina, trovato l'accordo con Modesto.

