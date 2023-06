Tesina sulla storia dei Carabinieri: la scelta di Umberto, figlio dell'appuntato di Gattinara

E’ stata una scelta dettata un po’ dal cuore ed un po’ dall’interesse per la materia, quella di Umberto, giovane studente dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” di Gozzano, di presentare una tesina sulla storia e sulle principali caratteristiche dell’Arma dei Carabinieri in occasione degli esami per il conseguimento del diploma di terza media.

Il ragazzo, per certi versi, giocava in casa, in quanto “figlio dell’Arma”: suo padre, infatti, è un appuntato scelto dei Carabinieri e presta servizio alla Stazione di Gattinara.

Non solo: anche il Comandante della Stazione Carabinieri di Gozzano si è rivelato acceso sostenitore del giovane studente, e lo ha invitato subito a festeggiare l’evento con un brindisi nella sede di quel Comando dell’Arma. E chissà se, un giorno, anche il giovane Umberto deciderà di provare a seguire le orme paterne e tentare di superare le impegnative selezioni per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri, entrando nella grande famiglia.

Per ora i Carabinieri di Gattinara e di Gozzano, a nome dell’Arma tutta, esprimono un grande augurio al giovane Umberto, e un “in bocca al lupo” per il prosieguo dei suoi studi e per la vita che gli sti sta aprendo davanti.