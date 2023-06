Giugno nella montagna valsesiana: Ecco tutti gli eventi in programma!

Estate, sole caldo ma vento fresco sulla pelle: la montagna è, da sempre, un rifugio amatissimo per godersi la bella stagione senza l’afa della grande città. L’Alpe di Mera, in estate, dà il meglio di sé: prati fioriti, strade perfette per fare lunghe camminate soli o in compagnia e tante attività enogastronomiche in programma.



La prima tra queste sarà proprio nel weekend del 17 e 18 giugno: torna l’esperienza gustosa più amata dalle famiglie, ovvero i Pic-Nic con Meraviglio. Potrete scegliere se utilizzare una delle aree pic-nic di Mera attrezzate con tavoli, panche e cestini, oppure immergervi nella natura più verde e trovare il vostro posto perfetto; nella data scelta tra quelle disponibili, si potrà scegliere se ritirare il proprio cestino al Bar Piero oppure al Bar Campo. Il pacchetto comprende: accesso ai parchi giochi ed al percorso di Meraviglio (sempre gratuiti), il cestino da pic-nic pieno di bontà che il Bar Piero o il Bar Campo prepareranno, viaggio di andata e ritorno in seggiovia da Scopello all'Alpe di Mera durante le giornate di apertura, oppure la sosta presso il parcheggio Mera o Trogo (che sarà disponibile solo nelle giornate in cui la seggiovia Scopello-Mera non sarà in servizio).

Clicca qui per maggiori informazioni sull’evento e sulle date.

Un altro appuntamento imperdibile sarà quello di MERAgustando, il giro enogastronomico dell’Alpe in programma per domenica 25 giugno: si tratta di un percorso da cinque tappe - dall’aperitivo al dolce - preparate dai ristori Piero, Campo, Capanna, Casera Bianca e Boschetto per scoprire l’Alpe di Mera in una camminata divertente e golosa. I biglietti sono disponibili solo online fino al 20 giugno.



Clicca qui per maggiori informazioni su MERAgustando.

Non solo food in montagna, ma anche tanto sport: sabato 17 giugno è in programma la Monte Rosa SkyMarathon, una competizione di skyrunning internazionale che si svolge ad Alagna Valsesia. Una gara emozionante e tanto attesa, da percorrere a coppie, che ricalca il tracciato originale compiuto per la prima volta nel 1992. Si parte da Alagna (1.192 m) e si termina la gara alla Capanna Margherita (4.554 m) passando dalla Bocchetta delle Pisse, dalla Stazione di Punta Indren, dal Rifugio Gnifetti ed infine dal Colle del Lys. Il percorso si sviluppa su un dislivello di 7.000 metri e copre una distanza totale di 35 km tra salite, discese, sentieri, piste da sci e ghiacciaio. In caso di maltempo, la gara potrà essere spostata a domenica 18 giugno.



Per l’occasione, gli impianti apriranno al pubblico alle ore 5:30. Inoltre, per chi desiderasse assistere alla gara, può godere dello sconto del 30% - dall'apertura degli impianti fino alle ore 9 - sui seguenti biglietti di andata e ritorno (validi in giornata): Stafal-Indren, Alagna-Indren, Alagna-Passo dei Salati e Alagna-Pianalunga.



Oltre alla gara a coppie, la MonteRosa SkyMarathon, fa parte del format dell’evento anche AMAVK2, una gara individuale che raggiunge i 3.260 metri della Stazione di Indren. Il percorso parte da Alagna Valsesia (1.192 metri) passando dalla Bocchetta delle Pisse (2.396 metri), fino alla Stazione Indren (3.260 metri), per uno sviluppo totale di 9 km e di 2.086 metri di dislivello in salita.

Da quest’anno le gare saranno tre: domenica 18 giugno è in programma anche il nuovo Monte Rosa Vertical, aperto anche agli escursionisti, con 1.150 metri di sola salita. Il percorso parte da Alagna (1.192 metri), passando dalla Grande Halte e sale direttamente alla Bocchetta delle Pisse (2.396 metri), lungo la nuova pista da sci. È prevista una parte agonistica e una per camminatori di tutte le età.

Per maggiori informazioni: monterosaski.eu/eventi/monte-rosa-skymarathon-22206