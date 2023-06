Engas Hockey: per le giovanili allenamenti allo skate park di via Olcenengo

Engas Hockey prosegue la propria attività di allenamento con le giovanili nello spazio dello skate park di via Olcenengo.

Nelle giornate di mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 18,30 alle 20, la struttura comunale viene messa a disposizione esclusiva della società, grazie a un accordo preso anche con gli appassionati di evoluzioni sulla tavola a rotelle che, in quegli orari, lasceranno spazio ai giovani hockeisti.

«Ringrazio l’Amministrazione a nome della società, ma soprattutto dei piccoli sportivi e delle famiglie per aver dato la possibilità di proseguire gli allenamenti», ha detto Alvise Racioppi, vice presidente della società nel corso di un sopralluogo sull'area svolto insieme all'altro dirigente, Piero Mentasti, al sindaco Andrea Corsaro, al il vicesindaco Massimo Simion, all’assessore allo Sport Domenico Sabatino, al presidente del Consiglio Romano Lavarino.

Dall'Engas sono arrivate anche parole di apprezzamento per il progetto di riqualificazione del Pala Pregnolato: «Darà uno spazio adeguato e all’avanguardia ai nostri sportivi e ulteriore lustro ad una squadra che merita e gioca in A1», ha detto.

«E’ stato un piacere poter trovare questa soluzione che è stata attuabile grazie non solo all’Amministrazione, ma anche agli accordi presi tra la società sportiva e i fruitori della pista che nelle ore prestabilite hanno ceduto parte del loro spazio ai bambini – ha detto Corsaro -: esiste un progetto del valore di 900mila euro, del quale sono stati già consegnati i lavori, che vedrà sorgere, in quest'area, oltre alla pista da skate, anche un campo di pallacanestro e uno spazio per tennis e padel, oltre a servizi come la fontanella e gli spogliatoi a beneficio di tutti i fruitori dell’area».