Fondazione Crv: i primi interventi del 2023

Un incremento a 170mila euro per sostenere i progetti del bando "Valore alla cultura" e una tranche di erogazioni, relative alla prima sessione di raccolta delle istanze, che ha visto finanziamenti per 1 milione e 710mila euro.

Il Consiglio d’Amministrazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli ha deliberato nei giorni scorsi sulle domande pervenute nell’ambito dei bandi Valore alla cultura, Trasporti-Amo e Well-fare, nonché alla prima sessione di raccolta delle istanze provenienti dal territorio.

«Abbiamo incrementato il fondo del bando Cultura - spiega il presidente, Aldo Casalini - per soddisfare le richieste pervenute dal territorio e premiare le progettualità e lo spirito di iniziativa che il territorio ha dimostrato di avere».

Il dettaglio delle erogazioni riferite ai bandi vede per Valore alla Cultura 170mila euro utilizzati per 39 progetti legati allo sviluppo dell’attività culturale sul territorio, premiando un’attività che coinvolge associazioni, comuni, compagnie teatrali, organizzazione di eventi, spettacoli, conferenze, ecc. Tra le varie proposte, ritorna Raccolti Festival, Ogni luogo è Teatro, i contributi alle storiche associazioni teatrali vercellesi e non, tra tutti Tam Tam, Officina degli Anacoleti, Teatrolieve; il Festival di Poesia Civile e ai molti eventi presenti in città e in provincia, con una buona fetta di contributi destinati alla ricca attività culturale valsesiana che ha in Borgosesia e Varallo i due punti di maggior rilievo, in compagnia dei comuni più piccoli ma sempre propositivi.

Con i 200mila euro del Bando Well-fare sono stati sostenuti 29 i progetti, tutti a premiare iniziative destinate ai cittadini più deboli e vulnerabili. Fondazione ha confermato l’appoggio a case di riposo e molte altre, Liberi di Scegliere, Diapsi e Associazione Fuoriclasse di Varallo, a cui vanno aggiunti gli aiuti ai numerosi comuni dislocati sul territorio

Il bando Trasporti-Amo, con 48mila euro, va incontro a sei progetti che si occupano di fornire mezzi di trasporto a volontari e associazioni al servizio della cittadinanza: Croce Rossa di Crescentino e Borgosesia, all’Anffas di Serravalle Sesia, Gruppo Volontari Soccorso di Santhià, Insieme di Vercelli e l’Associazione Passeportout di Borgosesia.

Nella sessione generale i settori d’intervento sono così suddivisi: Arte, attività e beni culturali. Continuano i tradizionali sostegni ad alcuni enti locali (gestione Teatro Civico di Vercelli, stagione teatrale e musicale, manifestazioni ed eventi, visite guidate, ecc.), ai Musei del Vercellese e della Valsesia, ad alcune pubblicazioni rievocative e ad altre importanti realtà artistico/culturali locali.

Nel settore Educazione, Istruzione e Formazione spicca il contributo all’UPO, seguito da quello agli Istituti Scolastici e ad altre realtà più piccole. Per Volontariato, filantropia e beneficenza si è destinato il budget alle iniziative di solidarietà sociale e alla conoscenza di uno stile di vita corretto per i più giovani e alla prevenzione. Nel settore Sviluppo locale è stato confermato il contributo per la ristrutturazione del complesso del Milanaccio di Borgosesia, ma anche sostegno a Fondazione Valsesia, Un.I.Ver Vercelli. A queste iniziative si sommano eventi, sagre e manifestazioni a trazione turistica (Fattoria in città, Alpàa di Varallo, LUVA a Gattinara, Carnevale Santhià, ecc), che sono i naturali destinatari di questo intervento. Il settore Salute pubblica è stato destinato interamente alla disabilità visiva grazie alla permanenza per un week-end del Dark on the Road. Sport e ricreazione. In attesa del perfezionamento del prossimo bando ‘Sportiamo’, sono stati deliberati i primi contributi, diffusi tra diverse discipline come tennis, scherma, attività sportive per atleti con disabilità, ciclismo.

Stanziamenti mirati anche in altri due ambiti: 25mila euro per l'organizzazione di un “air show” con la partecipazione della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori che avrà luogo il prossimo 16 settembre all’aeroporto Del Prete.

Inoltre è stata prorogata l’adesione al Fondo per il contrasto povertà educativa minorile, iniziativa nazionale coordinata da ACRI che contribuisce a fronteggiare una importante problematica grazie a decine di progetti di sostegno con 83mila 677 ed è stata rinnovata l’adesione al Fondo per la Repubblica digitale destinata al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all’inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali del Paese con 221mila euro.