Atap, trattative in stallo sciopero di quattro ore

E' muro contro muro, in Atap, per il rinnovo dell'integrativo. Fallito anche l'ultimo tentativo di mediazione, in Prefettura a Biella, i sindacati hanno ora proclamato uno sciopero di quattro ore, dalle 16 alle 20, per il 23 giugno. «Preso atto della chiusura in maniera negativa anche della seconda fase della procedura di raffreddamento – si legge in una nota delle organizzazioni sindacali – siamo costretti a proclamare uno sciopero di quattro ore di tutti i dipendenti Atap spa, il 23 giugno, per il loro diritto al rinnovo del contratto integrativo di lavoro e al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali».