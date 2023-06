"Bianche casacche per sempre": partono i tornei al Canadà

Martedì, giovedì e sabato sui campi del Centro sportivo Canadà, si svolgeranno gli ormai tradizionali tornei di calcio a sette e di calcio camminato, in memoria di illustri calciatori, dirigenti e familiari di calciatori che ci hanno lasciato. L’organizzazione è dei Veterani della Pro Vercelli presieduti da Franco Balocco. I tornei si chiamano “Bianche Casacche per sempre” e sono intitolati a due grandi amici scomparsi, che erano anche stati ai vertici dei Veterani della Pro: Giovanni Pirovano e Felix Lombardi.

Si parte appunto domani (con un occhio preoccupato al Meteo: in caso di maltempo la giornata inaugurale potrebbe essere rinviata) con un triangolare di calcio a sette in memoria dei Fratelli Sergio e Bruno Bellomo, e della figlia di Bruno, Floriana, scomparsa Sabato 22 aprile a soli 50 anni. Si ricordano anche la figlia di Gianfranco Picardi, Rachele, e Carletto Bissacco. In campo le formazioni dei Veterani della Pro Vercelli, una squadra allestita dalla famiglia Bellomo e una formata da amici di Gianfranco Picardi. Inizio alle 17,45.

Giovedì, sempre alle 17,45, altro triangolare, con Veterani della Pro e due squadre allestite da Massimiliano Ferrante, figlio dell’indimenticabile Ugo. Vengono ricordati i genitori di Massimiliano, Gianna e Ugo Ferrante, il grande portiere di Pro Vercelli, Verona e Juventus Angelo Martino Colombo e il grande dirigente sportivo Pierluigi Adami. La famiglia del compianto Pino Moreo (calciatore e appassionato dirigente delle bianche casacche) mette in palio due trofei intitolati al loro caro e dedicati a Pirovano e a Lombardi.

Infine, sabato, con inizio alle 17, torno di calcio camminato “Memorial Mauro Sadocco” , con un ricordo speciale anche di Lorenzo Mazzia e di Silvio Lamberti. Vi prendono parte i Walkers Veterani Pro Vercelli, la Biellese e il Casale. Sarà assegnato un premio speciale al miglior portiere, nel ricordo di Lamberti.