Alpini: importante incarico nazionale per il vercellese Ciocchetti

Lo scorso 9 giugno, il vercellese Gian Domenico Ciocchetti, alpino, classe 1954, arruolato nel 1974, iscritto all’Associazione Nazionale Alpini dal 1976, già presidente della Sezione Alpini di Vercelli, è diventato presidente del collegio dei revisori dei conti della sede nazionale.

L’Associazione Nazionale Alpini, nelle sue varie articolazioni, ha un giro d’affari di poco superiore ai dodici milioni di euro, oltre ai circa due milioni che ogni anno vengono destinati all’organizzazione dell’Adunata Nazionale e, quindi, l’incarico a cui è stato chiamato, pur essendo delicato e impegnativo, è un riconoscimento alla serietà e alla professionalità di Ciocchetti, stimato e conosciuto commercialista della nostra città.

Ciocchetti, esprimendo la soddisfazione per la nomina ricevuta, non nasconde le difficoltà dell’incarico: «Oltre alla normale attività dell’Associazione, che muove somme ragguardevoli, quando capita un’emergenza calamitosa, sia in Italia, sia in qualsiasi parte del mondo, sono migliaia le persone che offrono contributi economici all’ANA per intervenire a favore delle popolazioni colpite dai disastri, e, a queste persone è un preciso dovere rispondere di come viene speso ogni singolo euro. Chi vede un cappello Alpino sa che sotto c’è una persona di cui si può fidare: so che il mio lavoro dovrà consolidare e, se possibile, aumentare questa fiducia. So – conclude Ciocchetti – che proprio perché questo lavoro è fatto con altri Alpini non sono e non sarò mai solo e nell’assumere questo incarico oltre a ringraziare il Presidente Nazionale, Sebastiano Favero, voglio esprimere la mia gratitudine a tutti gli Alpini della sezione di Vercelli, ad iniziare dal presidente Piero Medri, che in questi anni mi hanno sempre supportato a livello nazionale».