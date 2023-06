Al via la stagione dell'ex Enal: tariffe, orari, servizi

Inizia la stagione dell'ex Enal. Da oggi, sabato 10 giugno, l'impianto natatorio di via Tasso apre - sperando nel meteo clemente - con il consueto orario 10 - 19,30: a gestire la storica struttura è la Aquafit di Casale.

Attorno alla vasca sdraio e ombrelloni sono già posizionati sul manto sintetico che da qualche anno abbellisce la zona relax e sono già sistemati gli scaffali della "Libera Libreria", che offriranno ai bagnanti la possibilità di trascorrere un pomeriggio leggendo un romanzo grazie ai libri messi a disposizione dall'assiciazione "Libriamoci a Vercelli", che ha curato l'angolo culturale in accordo con il Comune.

Venerdì mattina, a bordo vasca, il sindaco Andrea Corsaro e il vice Massimo Simion hanno fatto il punto sulle opere di riqualificazione degli impianti sportivi cittadini, mentre Davide Conte, rappresentante della Aquafit di Casale ha ricordato tariffe e offerte della stagione. La piscina è in funzione tutti i giorni dalle 10 alle 19,30, con chiusura della vasca alle 19. Tariffa feriale 8 euro, 6,50 per under 15 e over 65. Sabato, domenica e festivi 10 euro (8 euro i ridotti). Biglietto ridotto per chi entra dalle 16,30 alle 19 (4,50 nei feriali, 6 euro i festivi) e in pausa pranzo, solo feriale, dalle 12 alle 14 (4 euro).

«L'ex Enal è la piscina storica del centro città, nella quale tanti vercellesi hanno trascorso le estati da ragazzi, e fa parte di quel sistema storico di impianti sportivi che hanno consentito a Vercelli di eccellere in tante discipline diverse» ha detto Corsaro ricordando gli interventi che, attualmente, stanno riguardando il recupero dell'attiguo complesso immobiliare. «L'amministrazione - ha aggiunto Simion - ha un articolato piano di investimenti sulle strutture sportive con interventi già appaltati e in via di esecuzione».