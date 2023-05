Fattoria in Città, conto alla rovescia. Convegno di inaugurazione con il ministro

Fervono i preparativi, in tutta la zona intorno alla basilica di Sant'Andrea, in parco Kennedy e nella zona di piazza Zumaglini e via Veneto, per gli eventi della Fattoria in Città che, da domani, mercoledì 31 maggio, a domenica, tornerà ad animare Vercelli.

Da giorni, ormai, i dinosauri giganti hanno preso possesso dell'area centrale del parco, richiamando la curiosità di moltissimi vercellesi. Il brontosauro, il t-rex e i velociraptori, che sembrano sbarcati direttamente dall'isola di Jurassic Park, sono lo sfondo preferito per decina di foto e selfie e attirano moltissima curiosità.

Ma è tutta l'area del parco ad aver cambiato aspetto, così come sono del tutto trasformate le aree intorno alla basilica. In via Brighinzio, da martedì mattina, sono comparsi i campetti per lo Street Sport, una delle novità dell'edizione 2023 della Fattoria: ospiteranno, tra l'altro, il torneo di basket 3 contro 3 che, sabato, festeggerà i 15 anni dell'Asd Basket Club Vercelli Rices. Sempre nel campo sportivo, c'è da segnalare che la manifestazione organizzata da Ascom andrà a coincidere con la Giornata nazionale dello Sport del Coni.

Altra novità dell'edizione è il convegno di apertura: a «Road to ESG», appuntamento dedicato alla strada per la sostenibilità, è atteso anche il ministro all'Agrcoltura Francesco Lollobrigida. L'appuntamento è dalle 10 al Salone Dugentesco: organizzato da Ascom di Vercelli con Biverbanca, e in collaborazione con Asacert, l'appuntamento ha come tema l'accompagnamento delle aziende verso il percorso della maggiore sostenibilità.