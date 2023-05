Mille atleti da tutto il Piemonte per il battesimo del nuovo campo Coni

Due giorni di gare che portano a Vercelli mille atleti di 14 e 15 anni da tutto il Piemonte. Non poteva esserci occasione migliore per inaugurare il rinnovato e omologato Campo Coni. Una grande festa dello sport, ma anche «la più importante manifestazione primaverile di atletica organizzata in Piemonte» ha detto Clelia Zola, delegata Coni regionale, tagliando il nastro con il vicesindaco Massimo Simion, l'assessore allo Sport Mimmo Sabatino, la delegata Coni provinciale, Laura Musazzo e Piero Volpiano, presidente di Atletica Vercelli 78.