Scivola sul sentiero e muore: tragico destino per un 66enne

E' scivolato lungo il sentiero e ha perso la vita sulle montagne sopra Rimella. Tragica fine per un escursionista straniero che, nella giornata di venerdì, non aveva fatto ritorno da una passeggiata in montagna.

L'allarme è scattato verso le 18: squadre dei Vigili del Fuoco della sede Centrale di Vercelli e Varallo con le unità cinofile di Torino, la Guardia di Finanza e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenute a Rimella per la ricerca di un uomo che non aveva più fatto rientro dopo un escursione in montagna.

Dopo alcune ore di ricerca, le squadre di soccorso hanno individuato il corpo privo di vita dell'uomo (J.J. classe 1959, nazionalità straniera), scivolato fuori dal sentiero in un area impervia. Le operazioni di recupero, si sono concluse intorno alle ore 24. Sul posto presenti anche i Carabinieri.