Engas: è tempo di programmare e di definire il futuro assetto societario

Gentile direttore,

La società ha lavorato al meglio delle proprie possibilità, i giocatori (tranne qualcuno) hanno dato il massimo, lo staff ha lavorato alacremente per garantire i servizi alla squadra e la squadra di serie b si è impegnata e ha dato il massimo.

la stagione passata da poco si è conclusa e noi tifosi non possiamo che essere soddisfatti nonostante tutte le difficoltà che il nostro amato sport si trascina da anni.

Ora in questo periodo di calma, i soci chiedono al consiglio di indire un'assemblea per delineare il futuro assetto, programmare il futuro e chiarire i compiti di chi dovrà dirigere in futuro .