Largo ai giovani e giovanissimi (dello Skating Vercelli)

Continuano ad ottenere promettenti risultati i giovani pattinatori dell’A.S.D. Skating Vercelli, che hanno debuttato in campo agonistico nella specialità singolo in occasione del Campionato Regionale Promozionale Piemonte AICS 2023, disputato al Pattinodromo Comunale di Castelletto d’Orba (Al).

Nella numerosissima e agguerritissima categoria “Primi Passi Basic 2017 F.le”, le determinatissime Matilde Romagnoli e Greta Rosso, con due bellissime e coinvolgenti prestazioni hanno conquistato rispettivamente un meritato argento e un prezioso bronzo, a seguire le due mini scatenate atlete vercellesi, nella categoria “Pulcini Plus 2014 F.le”, sono state altrettanto determinate le brave compagne di team: Lucrezia Lanza fantastica medaglia di bronzo, Viola Demaria quarta, Rachele Bertiglia sesta, Beatrice Petrucci Rossignoli settima, Greta Folla nona e Anita Prella undicesima. Una bellissima gara in questa numerosa categoria che ha visto presentare da tutte le atlete dei programmi senza errori e con elementi tecnici davvero pregevoli, un meritato plauso a tutte.

Nella categoria “Pulcini Plus 2015 Femminile”, la precisa ed elegante Sofia Cerone si è aggiudicata la medaglia di bronzo, riuscendo a salire sul podio, offrendo una solida e convinta prestazione.

Nella categoria “Ragazzi Plus 2011 F.le”, ottima nona posizione di Francesca Di Dio e nei “Ragazzi Plus 2010 F.le” quarta piazza, ad un soffio dal podio, di Elisa Coppo, un ottimo risultato per loro considerando il notevole livello delle partecipanti tutte ottimamente preparate.

Nei “Principianti Plus Maschili”, un bravissimo Tommaso Polloni ha pattinato accompagnando con grinta le note di un medley su Michael Jackson, ottenendo l’unica medaglia d’oro della giornata.

Durante l’impegnativa giornata di gara tutti i giovani atleti Skating, presentando dei programmi di ottima precisione tecnica, accompagnati dalla precisione del loro elegante stile, hanno pattinato i loro coinvolgenti percorsi di gara, con grande grinta e determinazione per nulla intimoriti dall’ emozione di partecipare ad una competizione di tale levatura.

Grande la soddisfazione non solo di tutti questi fantastici atleti ma anche dei loro tecnici, ancora più motivati nel seguire la crescita dei loro tanti giovani pattinatori.