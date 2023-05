Lezioni di primo soccorso per 450 studenti vercellesi

Il Dipartimento di Emergenza-urgenza ha organizzato, in collaborazione con il Settore Formazione dell'ASL di Vercelli, un corso di Primo Soccorso per gli alunni del IV e del V anno delle scuole secondarie di II grado della provincia di Vercelli. Un’iniziativa a cui hanno partecipato circa 450 ragazzi.

La parte didattica è stata gestita da circa 40 docenti tra infermieri e medici di Borgosesia e di Vercelli appartenenti alla Cardiologia, al Pronto soccorso e alla Rianimazione, dirette rispettivamente da Francesco Rametta, Aldo Tua e Carlo Olivieri.

Il progetto nasce dalla volontà di diffondere nelle scuole, e quindi tra gli studenti, la cultura del Primo Soccorso prevedendo iniziative di formazione sulla chiamata di emergenza, sulla rianimazione cardio-polmonare (RCP), sulla gestione delle più comuni situazioni di pericolo/emergenza, sulla risoluzione del soffocamento nell’adulto e nella gestione dei traumi. È fondamentale nel contesto scolastico far comprendere l’importanza della chiamata e dell’intervento tempestivo in una situazione di emergenza. L'intervento tempestivo dei testimoni entro 4 minuti dall’evento con la RCP (Rianimazione Cardiopolmonare) consente di triplicare la possibilità di sopravvivenza del soggetto colpito. È pertanto fondamentale la conoscenza della tecnica salvavita per eccellenza, cioè il massaggio cardiaco esterno, e delle pratiche salvavita di primo soccorso.

Un ulteriore aspetto su cui si è voluta puntare l’attenzione è la gestione delle prime fasi di soccorso dopo un trauma perché anche in questo caso un intervento rapido e idoneo riduce significativamente l’incidenza d’invalidità grave permanente. Obiettivo generale dell’iniziativa è aumentare le conoscenze e le competenze delle pratiche salvavita sensibilizzando i destinatari sulla necessità di un pronto intervento, prevenendo le complicanze cardio - circolatorie e le sequele degli eventi traumatici.

Sono stati organizzati 16 eventi, alternando la parte teorica alla pratica su manichino con simulazione, nei mesi di aprile e maggio che hanno visto coinvolti oltre 450 studenti appartenenti alle seguenti scuole: IPSSAR Varallo Sesia, IIS Lancia/Tirelli – Borgosesia, Ipsia Lancia Borgosesia, IPSSAR Gattinara, Istituto Superiore "Ferrari”- sezione “Mercurino Arborio” - Gattinara, "Fondazione casa di carità – Santhià, ITIS G. Galilei - Santhià, IIS Lombardi – (ITI Faccio) Vercelli, IIS Avogadro – Vercelli, Scuola professionale Cnos-Fap Vercelli, Scuola Coverfop – Vercelli