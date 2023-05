Dal 25 Aprile alla banca della memoria: le attività di Anpi

La sezione Anpi di Crescentino, Fontanetto Po e Lamporo ringrazia i cittadini per la speciale partecipazione alle iniziative proposte per la Festa della Liberazione. «Il 25 aprile e il Primo Maggio - commenta Vittone, presidente Anpi- sono per noi date da non dimenticare in questo tempo difficile, sono le basi della nostra democrazia. Ci proponiamo di ricordarle sempre in futuro con nuove iniziative».

Sabato 13 maggio alle ore 10 la sezione di piazza Caretto sarà aperta. Sono invitati gli iscritti e gli interessati per conoscere i progetti in programma per il 2023. In particolare, l'Anpi presenterà la Banca della memoria: è la raccolta delle video interviste ai testimoni, anche legate al mondo dello sport e dei materiali delle scuole del territorio. Continua Vittone: «Cominciamo il 4 maggio con gli ospiti del Santo Spirito- Borla. Poi il 13 maggio a Verrua Savoia alle 15 in Fortezza. A seguire il 28 maggio alle 15.30 al Teatro Angelini. Tutte le manifestazioni sono aperte alla cittadinanza ed a ingresso libero».