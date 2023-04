Engas Hockey Vercelli si qualifica ai quarti di finale dei playoff scudetto . Incontrerà Amatori Wasken Lodi

Engas Hockey Vercelli batte Teamservicecar Monza e approda ai quarti di finale dei playoff scudetto dove troverà la seconda classificata della stagione regolare: Amatori Wasken Lodi.

Partita molto intensa in cui HV è sempre stata sotto di una rete, ogni volta pareggiando, e poi chiudendo gara e discorso passaggio di turno, a due minuti dal termine, con Oruste. Match non semplice, Monza sempre vivo e pericoloso. HV l’ha risolta non calando sulla come all’andata, giocando di testa, cuore e carattere. Da segnalare una doppietta di capitan Tataranni. Unica nota stonata, la solita: poca precisione nei tiri diretti, stasera uno realizzato su quattro. Ora è tempo di godersi per qualche ora questa soddisfazione, per poi concentrarsi sul Lodi. Il quarto di finale si giocherà al meglio della tre gare: gara 1 a Vercelli (senza Roberto Crudeli in panchina espulso, come Tommaso Colamaria, al termine del match di stasera), mercoledì 26 aprile, gara 2 a Lodi, sabato 29 aprile, eventuale gara 3, il 3 maggio.

Primo tempo : Monza subito molto aggressivo, Verona para su Chambella. Al quinto, penetrazione di centrale di Canet in area lombarda, Fongaro allontana con la stecca. Pochi secondi dopo, il Monza si porta in vantaggio: Verona viene ingannato da un rimpallo, la pallina gli resta ferma davanti ed è preda di Tornè che, davanti al portiere avversario, compie due finte e infila in gol. HV reagisce creando un’occasione sul binario Tataranni-Canet: Fongaro para. Subito tempo di cambi: per gli ospiti entra Gavioli, fuori Ardit, per HV Oruste fuori Canet. All’ottavo, Neves dribbla Tornè accentrandosi verso l’area avversaria, ma viene agganciato all’avversario: cartellino blu per il giocatore lombardo. Zucchetti batte il tiro diretto e, con un potente fendente, pareggia il conto: 1-1. Subito dopo, Neves coglie un palo per l’Engas. Entra Galimberti per il Monza Al decimo, Oruste ci prova dalla media distanza, Fongaro respinge. Subito dopo, Verona si distende chiudendo lo specchio della porta a Chambella che, complice un rimpallo favorevole, gli si era presentato solo davanti. A seguire, iniziativa personale di Zucchetti con tiro che va di poco fuori sulla destra di Fongaro. Trascorrono pochi secondi e Verona si oppone ad una girata in area di Galimberti. Lo stesso Galimberti subito dopo commette fallo su Tataranni al limite dell’area e viene sanzionato con il cartellino blu . Di nuovo Zucchetti si incarica del tiro diretto: al primo tentativo Fongaro si muove in anticipo, si ripete: Fongaro para. Immediatamente dopo, gran tiro teso di Neves, che coglie il secondo palo personale. Poi, Fongaro chiude su Tataranni. HV continua a premere per sfruttare il power play con un’azione condotta vicino all’area avversaria: conclude Oruste, il portiere del Monza para. Si ritorna in parità numerica e il Monza ci prova con Tamborindegui, Verona interviene. Subito dopo, rigore per il Monza a causa di una spinta di Zucchetti ai danni di Tamborindegui. Proprio il numero 9 dl Monza batte il tiro diretto, ma si resta sulla’1-1 con la pallina che si stampa sulla traversa. Al diciottesimo, Oruste tenta di passare a Canet al centro: ne esce una sorta di tiro che Fongaro para. Poi, Ardit prova un’alza e schiaccia dalla destra, Verona para. Ancora Ardit prova al medesimo modo, ancora Verona gli dice di no, stavolta con la spalla. Escono Tataranni e Canet, entrano Zucchiatti e Zucchetti. Tamborindegui si gira centralmente in area, Verona chiude. Poi, da dietro la porta avversaria, Oruste serve Zucchetti appostato sulla destra di Fongaro: l’84 nerogialloverde tira, il portiere lombardo interviene senza problema. Al ventiduesimo, il Monza si porta in vantaggio: iniziativa personale di Chambella che, dalla destra, si accentra, tira, la pallina finisce, forse rimbalzando sullo schiniere di Verona, in rete. Poi HV tira fuori prima con Oruste e poi con Zucchetti. A seguire tiro di Tornè che non impensierisce Verona. Si va a riposo sull’1-2.

Secondo tempo : al secondo, tiro da lontano dalla destra di Zucchetti, Fongaro para. Lo stesso copione si ripete meno di un minuto e mezzo più tardi, stavolta con l’84 nerogialloverde che si accentra e ci prova da un po’ più avanti. Poi, Chambella va alto da linee centrali. Esce Gavioli, entra Ardit per i lombardi. Al settimo, doppia parata di Verona, prima su Ardit e poi su Chambella, entrambi interventi delicati. Subito dopo, cartellino blu per Zucchetti a causa di un intervento su Ardit. Tamborindegui batte il tiro ad uno: Verona para col gambale, il 9 monzese si porta sulla respinta e ci riprova, Verona si ripete e, di nuovo per la terza volta in una manciata di secondi, chiude lo specchio della porta su un ulteriore tentativo lombardo. Durante il power play a favore del Monza, due occasioni per HV: entrambe con Oruste, la prima con un’alza e schiaccia, Fongaro si oppone a tutte e due. All’undicesimo, capitan Tataranni riporta il conto della partita in pari, 2-2: Tataranni prima conduce una ripartenza, poi dialoga con Neves che gli restituisce la pallina che colpisce al volo e insacca. Trascorre meno di un minuto e il Monza si riporta avanti, 2-3, con un diagonale di Galimberti dalla sinistra: la pallina si infila, fortunosamente, fra le gambe di Verona che aveva contenuto il tiro in prima battuta. Passano trentuno secondi e HV pareggia, (3-3) ancora con Tataranni che mette in rete la respinta di Fongaro su un tiro dalla destra di Zucchiatti. Poi, Verona si allunga e chiude su Tamborindegui. Al diciottesimo, tiro di Tornè, da distanza ravvicinata, preda di Verona. Rientra Petrocchi e, subito, porta gran pericolo su una ripartenza, cogliendo una traversa. Immediatamente dopo, sempre Petrocchi viene steso a centro da Tamborindegui, sanzionato con cartellino blu . Oruste batte il tiro diretto: l’argentino prima compie due finte, poi una serpentina sulla sinistra e tira, Fongaro devia, si resta 3 pari. Poi, enorme occasione, durante il power play a favore di HV, per il Monza: Tornè ruba pallina agli avversari durante un passaggio di squadra e si presenta solo davanti a Verona che para. Al ventiduesimo, altra chance per il Monza, ancora in inferiorità numerica, stavolta con Chambella, Verona si ripete. Sempre Verona chiude su Ardit. Poi, Tornè commette fallo su Zucchetti: cartellino blu per lui. Neves lo batte, Fongaro para. Ancora due minuti di power play per l’Engas. Questa volta HV lo sfrutta: Tataranni in area serve sulla destra Oruste che insacca al volo: 4-3, due minuti alla fine e due reti di margine per la qualificazione. A quaranta secondi dal termine, Monza tenta il tutto per tutto e toglie Fongaro. Ardit ci prova, Verona para. Zucchetti tira furi di poco. Finisce così: HV ai quarti di finale di playoff. A partita conclusa, tensione fra le due panchine al termine d’un partita in pista correttissima: cartellino rosso per entrambi gli allenatori, Roberto Crudeli e Tommaso Colamaria.

TABELLINO

Formazioni - Engas Hockey Vercelli : 85 Verona (p), 7 Oruste, 8 Tataranni (C), 11 Petrocchi, 18 Zucchiatti, 74 Neves, 77 Cardani, 84 Zucchetti, 99 Canet, 88 Raffa (p) Allenatore : Roberto Crudeli. Teamservicecar Monza: 10 Fongaro (p), 5 Chambella, 6 Tornè, 7 Galimberti (C), 8 Lanaro, 9 Tamborindegui, 17 Ardit, 76 Gavioli, 77 Gariboldi, 1 Borgonovo (p). Allenatore: Tommaso Colamaria

Arbitri: Claudio Ferraro, Louis Antony Hyde

Reti: 1°T -20’05 Tornè (Monza) 0-1; -17’19 Zucchetti (HV) 1-1; -3’21 Tamborindegui (Monza) 1-2; -13’58 Tataranni (HV) 2-2; -13’11 Galimberti (Monza) 3-2; -12’42 Tataranni (HV) 3-3; -1’59 Oruste (HV) 4-3