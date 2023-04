Asigliano: inugurati i «Campetti del Don»

«Una spazio sano per i giovani di Asigliano» ha detto con orgoglio la sindaca Carolina Ferraris alla inaugurazione (sabato 22 aprile) della struttura, adesso completamente rimessa a nuovo, e ribattezzata “Campetti del Don”. Nell'area, di proprietà della parrocchia, il Comune ha creato un piccolo gioiello con due campi, uno per il basket (e volley), uno per il calcetto con fondo sintetico, oltre ai bagni e agli spogliatoi.

Tanta gente all'inaugurazione. Accanto alla sindaca e al suo vice, Lillo Bongiovanni, tre campioni asiglianesi: D'Auria, Perretta e Canova.

Una bella inaugurazione, con tanti giovani, tante famiglie e una bella giornata di sole a far da cornice.

«Abbiate cura di questa struttura, adesso e negli anni a venire» ha detto Carolina Ferraris mentre i giovanissimi cominciavano a giocare nei due campi ravvivati dai colori dei murales realizzati nel muro di cinta; non poteva mancare (vedi foto) quello con due buoi che "guardano" lo stemma di Asigliano Vercellese.