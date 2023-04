Lecco-Pro Vercelli 0-0 (... sospiro di sollievo)

LECCO – PRO VERCELLI 0-0

PRIMO TEMPO

Primi dieci minuti giocati ad alta intensità. Pro Vercelli aggressiva, soprattutto a destra con Laribi e Iezzi.

Le azioni offensive della Pro si concreatno solo con lanci lunghi per Arrighini, sempre marcato strettamente. Laribi si danna l'anima, Vergara non riesce mai a saltare il suo marcatore. Siamo al 20'. Parità negli altri campi che scottano.

Cristini stende Zambataro, giallo.

Squadre attente soprattutto in fase difensiva e di interdizione, c'è poco spazio per le giocate offensive. Portieri inoperosi.

Il Lecco reclama un rigore per fallo di mano, ma l'arbitro fischia un fuorigioco.

Ammonito anche Iezzi per fallo su Zambataro, il migliore del Lecco.

4 minuti di recupero.

Botta di Calvano al volo, dal limite, grande parata di Melgrati.

Visti gli altri risultati (Mantova che pareggia, Trento che vince) sarebbero play out.

SECONDO TEMPO

Si riparte, nessun cambio. Pro con due ammoniti (Cristini e Iezzi).

Partita fotocopia rispetto al primo tempo, grande intensità, soprattutto a centrocampo.

Padova in vantaggio, finisse così la Pro sarebbe salva. Mancano ancora 33 minuti più recupero.

Infortunio a Nicholas Rizzo, entra Clemente, al 62'.

Valentini, rinviando, si fa male. Si scalda Matteo Rizzo. Valentini riprende il suo posto tra i pali.

Ripartenza Lecco, gran diagonale di Cristini, che chiude.

Mantova sotto di 2 gol (1 a 3) in caso di pareggio sarebbe salvezza, siamo al 73'.

Botta di Girelli dalla distanza, palla fuori ma non di molto.

Esce Vergara ed entra Gatto, al 76'.

Fallacio di Girelli su Clemente, rosso diretto, Lecco in 10.

Meno 8 più recupero.

Padova 3 a 1 sul Mantova, alla Pro per evitare i play out basta il pari. Ma il Lecco, anche in dieci, cerca la vittoria.

Sberla al volo di Battistini, para Valentini.

Meno 4 più recupero.

Siamo al 90', 5 di recupero.

Calvano non ce la, due cambi di Gardano: dentro Corradini; esce Arrighini, dentro Rojas.

Punizione per il Lecco, mancano pochi secondi, Cristini spazza via.

Triplice fischio, è finita: salvezza raggiunta.

Formazioni.

LECCO (3-5-2): Melgrati; Bianconi, Battistini, Enrici; Giudici, Galli (Ardizzone 67'), Girelli, Ilari, Zambataro (Tordini 74'); Buso, Bunino (Mangni 64'). A disp. Stucchi, Maffi, Celjak, Maldini, Lakti, Scapuzzi, Tordini, Stanga, Martorelli, Cusumano, Mangni, Ardizzone. All. Foschi.

PRO VERCELLI (4-3-2-1): Valentini; Iezzi, Cristini, Perrotta, N. Rizzo (Clemente 62'); Saco, Calvano (Corradini 92'), Iotti; Laribi, Vergara (Gatto 76'); Arrighini (Rojas 92'). A disp. Rizzo M., Lancellotti, Vaccarezza, Corradini, Emmanuello, Rojas, Comi, Gatto, Costanzo, Gheza, Clemente, Macanthony, Guindo, Contaldo. All. Gardano.

Arbitro: Giuseppe Mucera della sezione di Palermo.

AMMONITI: Cristini, Iezzi della Pro Vercelli; Ilari del Lecco.

Espulso Girelli per fallo su Clemente al 77'.