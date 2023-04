Gardano, missione compiuta

Missione compiuta. MIster Massimo Gardano ha portato la navicella bianca alla salvezza dopo lo 0-0 di Lecco: «Da parte mia c'è grande soddisfazione, perché ho riconsegnato la squadra che mi era stata data dove l'avevo trovata: ovvero in serie C. Un posto dove la Pro merita di stare. Emozione? Sono le stesse sensazioni provate durante il match perché, in fondo, è di questo che si tratta: una partita di calcio.

«Non è stato un percorso facile. Eravamo finiti in un labirinto in cui non riuscivamo a trovare l'uscita ne a capire che eravamo e cosa potevamo fare. Durante la mia gestione abbiamo ottenuto 11 punti in dieci partite; in alcuni casi siamo stati penalizzati da qualche episodio. Contro il Lecco abbiamo lottato e ottenuto un pareggio decisivo. I lombardi sono una squadra forte, che merita la posizione di vertice che occupa. Per questo sono contento della prestazione della squadra.

«Appena arrivato avevo chiesto ai ragazzi la massima disponibilità E da parte loro c'è sempre stata e io mi sono sempre schierato dalla loro parte anche quando i risultati non arrivavano. Salvezza raggiunta all'ultima giornata? Domenica con il Mantova siamo scesi in campo po' troppo contratti, considerando l'importanza della gara e il fatto di giocarla in casa. Poi si sa che nel calcio gli episodi possono incidere come l'espulsione dopo pochi minuti. Non dimentichiamo che, nel nostro percorso sono mancati per infortunio Comi, Emmanuello, Rizzo. Perrotta ha giocato più di un incontro in condizioni fisiche non ottimali e Nicholas Rizzo è sceso in campo con diverse punture antidolorifiche al dito.

«Questa squadra mi ha dato emozioni e sensazioni, anche umane importantissime. Per questo voglio ringraziare tutti per quello che mi hanno regalato in queste partite. Futuro? Ripartiamo dalla stessa categoria e questo era importante. Io sono un uomo di campo e di questo aspetto mi occupo. Ora penso a godermi questa giornata per me veramente bella: la Primavera, che considero sempre la mia squadra è approdata in semifinale playoff, mentre la Pro ha centrato la salvezza«.