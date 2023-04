Preleva l'acqua abusivamente dal "Canalone Lora” per bagnare l'orto, la Forestale sanziona 72enne di Valdilana

Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Pray (BI) hanno rinvenuto in località Barbero del comune di Valdilana (BI), un tubo di gomma nero posizionato sopra la sponda ed in alcuni tratti all’interno del corso d’acqua denominato “Canalone Lora”.

La parte terminale di tale tubo, con inserito un rubinetto, giungeva in un fondo recintato dove era presente un orto coltivato. L’apparato rudimentale, permetteva l’attingimento dell’acqua per gravità naturale e consentiva l’irrigazione abusiva dell’orto.

Utilizzatore del fondo agricolo, nonché esecutore materiale del posizionamento ed utilizzo del tubo, dopo vari accertamenti, veniva identificato in uomo 72enne del luogo che quindi effettuava il prelievo dell’acqua abusivamente, in assenza di provvedimento concessorio dell’autorità competente (in questo caso la Provincia di Biella).

Operanti hanno quindi notificato verbale amministrativo per attingimento di acqua pubblica superficiale in assenza di provvedimento concessorio dell’autorità competente all’interessato, sanzione (da € 3.000,00 a € 30.000,00), prevista all’art. 17 c.3 del R.D. 1175/1933 e art. 7 c. 1 lett. g legge regionale nr. 3/2009, irrogata da ente amministrativo competente, ridotta ad 1/5 in tale caso per "particolare tenuità" del fatto.