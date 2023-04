Anniversario della Liberazione: l'oratore è Gad Lerner

Sarà Gad Lerner il relatore ufficiale alle celebrazioni per la ricorrenza della Liberazione, in programma martedì 25 aprile. Organizzare fa Prefettura, Comune, Provincia di Vercelli e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, le celebrazioni si svolgeranno secondo un programma ormai consolidato che prevede il ritrovo alle 9.45: in piazza Cesare Battisti; alle 10 la deposizione delle corone d’alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre.

Al termine la celebrazione proseguirà in Piazza Camana, con il seguente programma: deposizione della corona d’alloro al Monumento della Resistenza; messa in suffragio dei Caduti per la Libertà celebrata dall’arcivescovo monsignor Marco Arnolfo; saluto delle autorità e orazione ufficiale a cura del giornalista Gad Lerner.

Nel pomeriggio, alle 15, al rione Cappuccini presso il Monumento dei Caduti, è previsto l’omaggio ai Caduti della Guerra, e una allocuzione a cura di Enrico Pagano, direttore dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea di Biella e Vercelli.

La cerimonia del 25 Aprile, avverrà in concomitanza alle celebrazioni che si terranno a Cuneo alla presenza del Presidente della Repubblica, con le partecipazioni delle autorità civili, militari e religiose della Regione Piemonte.

Nell’ambito delle commemorazioni, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma della Città di Vercelli, con la condivisione del Comune di Vercelli, nella giornata di sabato 22 aprile, alle 17.30, al foyer del Salone Dugentesco, ricordano il 78° anniversario della Liberazione con l’inaugurazione di una mostra dal titolo “Dai Gruppi di Combattimento al nuovo Esercito Italiano”, con la presentazione a cura di Pier Carlo Sommo. La mostra sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, da domenica 23 aprile a mercoledì 26 aprile dalle ore 16.30 alle ore 18.30.