Si mette male: sotto di 1 gol, un uomo in meno

PRO VERCELLI-MANTOVA 0-1

Marcatori: Garbaudo (M) al 12';

PRIMO TEMPO

Pubblico record: 1462, dei quali 620 abbonati 620, per un incasso di 8662euro.

Ammonito anche Louati, 12'.

Nessun tiro in porta, gara ad alta tensione.

Punizione di De Francesco, testa di Gerbaudo segna in mischia di testa, Mantova in vantaggio.

Bocalon, cross in area, salva Clemente, al 19'.

Svolta nella partita: ingenuità di Louat che trattiene un avversario, seconda ammonizione, rosso. Pro Vercelli in dieci e per di più in svantaggio. Al 22'.

Ammonito anche Gardano.

Pro Vercelli disegnata da Gardano con un 4-3-2 (Laribi arretrato a mezzala).

Botta da fori di Calvano, para in due tempi Tosi, 29'.

Calvano, gran recupero in scivolata su Pedone che lo tiene per la maglia, fallo, ma l'arbitro non estrae il cartellino giallo.

Primo ammonito del Mantova, Pierobon, al 35'.

Laribi di destraggia tra due avversari in area, sterzata e tiro, sul fondo. Bella azione, al 35'.

Gran giocata di Rojas che s'incunea tra due avversari, la sua botta è alta.

Angolo di Laribi, testa di Perrotta che schiaccia, parata di Tosi.

Botta di Guccio, sul fondo, al 42'.

Quattro di recupero.

Iotti strattonato per la maglia, niente giallo.

0 a 1 dopo 45'.

SECONDO TEMPO

Formazioni.

PRO VERCELLI (4-3-12): Valentini; Clemente, Cristini, Perrotta, Anastasio; Iotti, Calvano, Louati; Laribi; Rojas, Arrighini. A disp. M. Rizzo, Lancellotti, Vaccarezza, Corradini, Gatto, Costanzo, Gheza, Vergara, N. Rizzo, Macanthony, Guindo, Contaldo, Saco. All. Gardano.

MANTOVA (4-3-3): Tosi; Fazzi, Ghilardi, Panizzi, Ceresoli; Gerbaudon(Pedone 27'), De Francesco, Pierobon; Guccione, Bocalon, Mensah. A disp. Chiorra, Malaguti, Matteucci, Iotti, Conti, D’Orazio, Pedone, Fontana, Agbugui, Silvestro, Padella, Rodriguez, Yeboah. All. Mandorlini.

Arbitro: Gabriele Scatena

Ammoniiti: Anastasio, Louti della Pro Vercelli, al 4'.

Espulso Louati al 22'.