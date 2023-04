Le pagelle della Pro che ha giocato (e perso) col Mantova

VALENTINI: 6,5

Una gran parata, nessuna colpa sui due gol presi.

CLEMENTE: 5,5

Fa in “terzinaccio”, si fa vedere poco in fascia.

CRISTINI: 5,5

Meno attento rispettoi alle partite precedenti.

PERROTTA: 5,5

Vedi Cristini.

ANASTASIO: 5,5

Da suo sinistro era lecito aspettarsi qualcosa di più.

LOUATI: 4

Il gieillino di centrocampo manda in vacca tutto con un fallo stupido. Peccato, perché ha sempre giocato bene (l'anno scorso e in questo campionato).

CALVANO: 7

Ha corso per due. Non è bastato.

LARIBI: 6

Gran corsa e anche un bel dribblig in area, ma poi si spegne. Peccato, era luio che doveva prendere per mano la squadra...

IOTTI: 6

Non si è risparmiato, e la troppa corsa gli ha tolto un po'0 di lucidità negli uno contro uno, in fadse di possesso.

ROJAS: 5,5

Qualche buona giocata, mai un affondo che faccia male.

ARRIGHINI: 5,5

Un passo indietro rispetto alle ulrtime prestazioni.

VERGARA: 6

Prova a a mettere in crisi gli avversari con un paio di guizzi.

CORRADINI: 5,5

Manca di mordente.

GUIDO: 5

Non pervenuto.

SACO: ng

GATTO: ng

GARDANO: 6

Santo per due partite, sul patibolo oggi. In realtà (anche le valutazioni delle pagelle) tutto è dipeso dall'espulsione di Louati. Serviva un miracolo, e questa Pro non è attrezzata per farli.