Lutto per Nicoletta Isola, aveva 57 anni

Trino è in lutto per la morte di Nicoletta Isola, 57 anni, infermiera all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, dove aveva lavorato in diversi reparti.

La donna è morta all'ospedale di Casale Monferrato. Lascia la figlia Cassandra con Corrado, la sorella Luisella - conosciutissima dipendente del Comune - con Mauro e Tiziano.

Il funerale verrà celebrato venerdì 14 aprile alle 10 nella chiesa parrocchiale di Trino dove, giovedì alle 17,30, sarà recitato il rosario.

Moltissime le attestazioni di cordoglio, tra le quali quella dell'amministrazione trinese: «Il sindaco, le maestranze e tutta l’Amministrazione desiderano esprimere la propria vicinanza a Luisella Isola, per la prematura scomparsa della sorella Nicoletta. A Luisella, ai parenti e agli amici tutti, le più sentite condoglianze».