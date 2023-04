Pro Vercelli con Vergara, oggi a Pordenone

Pordenone in campo per il secondo posto, Pro Vercelli per allontanarsi dalla zona play out. Un pari anderebbe bene alla squadra di Gardano, i padroni di casa invece puntano solo alla vittoria.

«Non faccio calcoli, dobbiamo cercare di fare male al Pordonenone, hanno anche loro dei punti deboli» dice il tecnico della Pro.

Che è soddisfatto della vittoria ottenuta contro l'Arzignano.

«Mi aspetto un proseguimento di quello che è stato domenica scorsa» dice.

La Pro Vercelli ha vinto perché domenica scorsa ha messo in campo piùà grinta, più carattere?

Massimo Gardano non è d'accordo.

«Siamo figli e schiavi del risultato, domenica si son viste cose buone perché comunque abbiamo vinto la partita. Certo, anche io se ripenso alla partita contro l'Arzignano ci ripenso con un sorriso, è umano. Ma io sono qui da sette partite, e non ho mai visto un atteggiamento rinunciatario della squadra, che ha sempre dato il massimo.»

Il Sangiuliano ha perso... Meglio così, no?

«Ne prendo atto, io, la squadra e la società pensiamo solo a queste ultime tre partite.»

Non avrà a disposizione i due Rizzo, Matteo e Nicholas, un portiere e un centrale.

Non ci saranno, ma recuperiamo Vergara. Emmanuello invece è fermo ne avrà per una settimana, e poi c'è Comi, dobbiamo aspettare ancora.»

Probabile formazione.

Valentini; Iezzi, Cristini, Perrotta, Anastasio; Louati, Calvano, Iotti; Laribi; Vergara, Arrighini.