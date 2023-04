Ko dell'S2M ad Almese: 3-0 senza appello

In una partita importantissima per raggiungere i play-off, la S2M esce da Almese meritatamente sconfitta e senza appello con un sonoro 3-0. Hanno vinto le torinesi che hanno giocato meglio superando le bicciolane in grinta, battuta, palleggio, attacco, difesa e ricezione, insomma superiori in tutto. Ma soprattutto con la voglia di giocare lottando su ogni pallone che unito ad un atteggiamento propositivo ha permesso all’Almese di conquistare la vittoria, in modo esattamente agli antipodi da quello mostrato invece in campo dalla S2M.

Nel mondo dello sport il risultato negativo fa parte del gioco, ma c’è modo e modo di perdere.

Infatti, il modo con cui è arrivata la debacle è stato imbarazzante e non consono ad una squadra che occupa per ora, ancora il secondo posto in classifica. La cosa peggiore è stato l’atteggiamento più che remissivo visto in campo da tutte le atlete vercellesi che hanno giocato con “ gli occhi della mucca gravida“ di Velasco memoria, con i quali non si può certo vincere.

Solo nel secondo set, finito comunque 29/27 per le padrone di casa, si è visto qualcosa di buono da parte delle vercellesi, anche se alla fine il periodo è poi terminato in favore delle avversarie, dopo che le bicciolane hanno sprecato ben cinque palle set.

Non riusciamo a salvare nessuno nella S2M poiché la mancanza di “tutto” è stata generalizzata, confermata anche dagli scout molto negativi.

In particolar modo la delusione più grande è arrivata dalle atlete più giovani che avendo anche l’obbligo di dimostrare di poter essere il futuro della S2M, hanno invece disputato un incontro molto negativo, con atteggiamenti da “ calma piatta” non ammissibili. Da segnalare un ennesimo infortunio alla caviglia di Comello causato da un’avversaria che facendo invasione l’ha messa KO già a metà primo set.

Il prossimo incontro dopo la sosta pasquale sarà a Vercelli contro la corazzata Volley Pirates Novi Gavi, sabato 15 Aprile alle ore 18.00 alla palestra Bertinetti.

Le alessandrine, già promosse in serie C da tempo, per la S2M attuale sono una mission impossibile.

VOLLEY ALMESE - S2M VOLLEY VERCELLI 3-0 25/17 29/27 25/18

S2M VOLLEY VERCELLI : Avilia (3), Bertinazzi (6), Breda ( L1), Comello, De Ambrogio (5), Fenoglio, Ippolito (5), Mastronardi (6), Ogliaro (6), Patrucco (1), Saino (L2),Trasente,

Vattimo (1).

ALL: Gherardi, Vigliani