Le pagelle della Pro che ha sconfitto l'Arzignano

VALENTINI: 6,5

Una grande parata, dà sicurezza al reparto.

IEZZI: 6,5

Gara attenta, soprattutto in copertura. Uno dei migliori di questa stagione.

CRISTINI: 7

Mai in difficoltà contro gli avanti dell'Arzignano, sempre pronto a chiudere come un battitore libero di una volta.

PERROTTA: 7

Una roccia.

ANASTASIO: 7

Più portato a giocare in fase di possesso, oggi disputa una gara ottima anche nella fase difensiva. Perde solo l'attimo... fuggente quando prova a calciare dalla distanza.

LOUATI: 6,5

Gara di grande sostanza, di corsa. Ha ripagato la fiducia del tecnico.

CALVANO: 7

stoico, fino all'ultimo secondo.

IOTTI: 6,5

Qualche errore, ma ha macinato chilometri.

ROJAS: 6

Qualche buono spunto, ha avuto il grande merito di correre e lottare nei ripiegamenti per dar manforte al centrocampo.

LARIBI: 7

Ha sbagliato il penalty, ma ha segnato il gol più importante della stagione e, soprattutto, è stato di esempio ai compagni: ha corso, lottato soprattutto. Senza risparmiarsi. La Pro Vercelli del futuro va costruita attorno a lui.

ARRIGHINI: 7

Fa l'assist per il gol, poi provoca il rigore, poi si batte correndo e facendo penare i difensori ospiti. Non ha segnato, ma è come se l'avesse fatto.

NICHOLAS RIZZO: 6

Entra in un momento difficile e se la cava.

CORRADINI: 6,5

Gioca con il piglio giusto: grinta e tecnica combinate insieme.

GUINDO: 6,5

Un paio di giocate niente male.

GATTO: 6,5

Vedi Guindo.

GARDANO: 7

Ha messo in campo i giocatori giusti, quelli che – come aveva detto in conferenza stampa – dovevano correre più degli avversari. Mancano tre giornate infuocate, ma lui sta lavorando bene. Oggi formazione e cambi azzeccati. E tre punti che fanno classifica e morale.