Sangiuliano-Pro Vercelli 1-0 (Zona Play out)

Sangiuliano-Pro Vercelli 1-0

Marcatori. Alcibiade (S) al 5';

Primo tempo

Quinto minuto. Punizione di Morosini dalla destra, Alcibiade anticipa Rizzo e mette dentro. Bella elevazione, tempismo perfetto, gran gol dell'ex (eèpoca Grassadonia), Sangiuliano in vantaggio. Subito in salita per la Pro di Gardano.

Gran chiusura di Nicholas Rizzo su Fusi.

Guindo a botta sicuro, tiro murato da un difensore. La Pro (4-3-3 in fase di possesso, 4-5-1 in quella di non possesso) si affida ai lanci lunghi per Guindo.

Primo giallo, per Saco (18').

Slalom e tiro di Laribi, para Grandi (19').

Matteo Rizzo, rinvio sbagliato, non ne approtitta il Sangiuliano.

Slalom di Vergara, messo giù da una spallata, l'arbitro fa cenno di proseguire.

Grande pressione della Pro, che non riesce a concretizzare negli ultimi metri.

La prima mezz'ora se n'è andata. La Pro, finisse così, sarebbe in zona play out.

Iezzi a Iotti, tiro deviato in angolo (35').

Lancio per Morosini, davanti a Metteo Rizzo, chiusura di Iezzi, che salva.

Cross dalla da destra di Laribi, Iotti non ci arriva di testa (44').

Secondo tempo

Giallo per Cristini.

Mischia davanti a Grandi, portiere del Sangiuliano.

Due angoli per la Pro. Niente, la Pro non segna, non fa male davanti.

Tre cambi di Gardando: dentro Emmanuello, Arrìghini, Gatto. Escono Iezzi, Guido, Laribi. Minuto 58.

L'attacco è ora composto da Vergara, Gatoi e Arrighini. Emmanuello a centrocampo, Iotti arretrato a terzino (al posto di Iezzi).

Ancora 30 minuti.

Gatto dalla sinistra, palla sul destro di Emmanuello, tiro murato. Nessuna parata per ora di Grandi.

Esce Calvano, dentro Louati (69').

Esce Saco, dentro Rojas (73').

Sangiuliano vicino al 2 a 2 con Saggionetto, mancano 12 più recupero.

Tre angoli per la Pro, niente da fare.

Dieci al termine più recupero.

Rojas per Gatto, altro tiro murato in angolo.

Cinque al termine.

Botta di Nichola Rizzo, deviato e fuori di poco, (89').

Tre minuti di recupero.

Palla a Vergara, tiro alto, manca un minuto.

Triplice fischio, per la Pro Vercelli è notte fonda.

Formazioni

Sangiuliano: Grandi; Zanon, Alcibiade, Serbouti, Zugaro; Fusi (Baggi 89'), Salzano (Bruzzone 86'), Morosini (Saggionetto 73'); Volpicelli (Floriano 73'), Miracoli, Metlika.

A disp. D’alterio, Cocilovo, Ippolito, Bruzzone, Qeros, Cogliati, Saggionetto, Casali, Baggi, Pascali, Firenze, Floriano. All. Gautieri.

Pro Vercelli: Matteo Rizzo; Iezzi (Emmanuello 58'), Cristini, Nicholas Rizzo, Anastasio; Saco (Rojas 73'), Calvano) Louati 69'), Iotti; Laribi Gatto 58'); Vergara, Guindo (Arrighini 58').

A disp. Valentini, Lancellotti, Perrotta, Corradini, Emmanuello, Rojas, Comi, Gatto, Costanzo, Louati, Arrighini, Contaldo. All. Gardano.

Arbitro Leonardo Mastrodomenico di Matera

Ammoniti: Saco, Cristini, Anastasio (Pro Vercelli; Zugaro, Grandi (Sangiuliano)