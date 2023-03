Le pagelle della Pro che ha perso col Sangiuliano

MATTEO RIZZO: 5,5

Difficile dire se ha responsabilità sul gol subito. Solito errore in fase di rilancio.

IEZZI: 6

Buona partita in copertura e buona anche l'intesa con Vergara nella catena di destra.

CRISTINI: 5,5

Prestazione non esaltante.

NICHOLAS RIZZO: 6

Tante buone chiusure.

ANASTASIO: 5,5

Tanta corsa e tanti cross (anche una gran belkla sventagliata per Vergara) ma da lui sarebbe lecito aspettarsi di più.

SACO: 5,5

Parte bene e poi si perde.

CALVANO: 5,5

Troppo impreciso.

IOTTI: 5,5

Ripetiamo quanto scritto nella pagella precedente: non male, ma ha perso la brillantezza di inizio stagione.

VERGARA: 6

L'unico che ha creato gratta capi alla difesa avveersaria.

GUINDO: 5,5

Solo contro la difesa lombarda ha lottato e provato a tirare e duettare coi compagni ma non si è reso mai pericoloso.

LARIBI: 6

Non male ma da lui e dai giocatori di maggiore esperienza sarebbe lecito attendersi di più.

GATTO: 6

Ravviva la parte sinistra dell'attacco.

ARRIGHINI: 5

Probabilmente non è al meglio.

LOUATI: 6,5

Nei minuti in cui ha giocato è parso quello con più personalità, più carattere.

EMMANUELLO: 5

Nessun contributo in fase di possesso palla.

ROJAS: 5,5

Qualche spunto, ma nulla di che.

GARDANO: 5,5

Ha perso, ed è la terza di seguito. Ma pensiamo alla squadra di qualche mese fa: c'erano Comi e Della Morte. La squadra non ha giocato male (possesso palla e cross a ripetizione), eccezion fatta per gli ultimi 25 metri. Dove, appunto, non c'è gente che la mette dentro.