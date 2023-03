Special Olympics: in città il raduno della rappresentativa di bowling

Tre giorni per fare conoscenza, allenarsi e scoprire Vercelli: atleti e tecnici del raduno premondiale di bowling in vista degli Special Olympics di Berlino 2023 stanno trascorrendo il ritiro in città, accolti dalla Rosa Blu e dal Comune. A fare gli onori di casa è Michela Sassone, atleta vercellese che farà parte della rappresentativa nazionale ai Campionati del Mondo, in programma a giugno a Berlino.

Venerdì sera i ragazzi hanno tenuto una sessione di allenamento al Bowling di BorgoVercelli, mentre oggi, sabato 25 marzo, sono impegnati con la scoperta della città: accompagnati dagli assessori Mimmo Sabatino e Ketty Politi, oltre che dalla presdiente di Rosa Blu, Nicoletta Storchio e dal tecnico vercellese Antonio Rubino, gli atleti hanno visitato la basilica di Sant’Andrea, piazza Cavour, la Sinagoga; fatto tappaalla pasticceria Mongini, dove li attendeva un bellissimo uovo di Pasqua dedicato ai mondiali, con i disegni dei birilli da boowling.

Dopo il pranzo alla Vecchia Brenta, avranno ancora tempo, questa sera, di trascorrere una serata di festa nell'impianto del baseball di via Viviani e, domenica, di visitare la mostra di Manzù in Arca prima dell'arrivederci ai mondiali di giugno.