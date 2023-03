Affermazioni dello Skating Vercelli al Memorial Renzo Zanchetta 2023

Le giovani atlete dell’A.s.d. Skating Vercelli si sono distinte anche in occasione della terza e ultima giornata di gara del 4° Memorial "Renzo Zanchetta", trofeo interregionale organizzato presso il Palazzetto "Stefano Dal Lago" di Novara, la gara di grande prestigio con la partecipazione di oltre 400 atleti, ha rappresentato per molti di loro il debutto a livello agonistico.

Nella categoria MINIS B, Aurora Di Dio si è classificata al decimo posto, nella categoria MINIS C, Azzurra Mottola al sedicesimo. Nella categoria MINIS D, Giulia Cechettin ha conquistato un’ottima medaglia di bronzo, mentre nella SENIOR A, Mariachiara Pozzato ha vinto la gara, seguita in settima piazza dalla compagna di squadra Anita Berveglieri. Nella categoria ELITE A Giorgia Fattore, si è classificata quinta.

Tutte le pattinatrici hanno veramente entusiasmato pattinando con grande serenità e grinta i loro nuovi e curati programmi di gara, confermando con questi prestigiosi piazzamenti l’ottimo bagaglio tecnico che in questa stagione hanno notevolmente consolidato grazie al lavoro svolto da loro con tenacia e passione. Grande soddisfazione in casa Skating, ottima alleata per affrontare gli allenamenti quotidiani e gli altri impegni agonistici in programma.