Alicese/Orizzonti, altro stop. LG Trino, solo un pari. Bianzè, KO interno

ECCELLENZA



L'Alicese/Orizzonti non riesce a sfruttare il turno casalingo con il Volpiano/Pianese ed ora è nuovamente impelagata

nelle retroguardie della classifica. Decide l'incontro una sfortunata autorete di Edalili. I padroni di casa provano a forzare la difesa dei torinesi, ma senza successo. Buona la prova del portiere Tunno, un ex sia dell'Alicese che degli Orizzonti. Nel prossimo turno

la squadra di Mellano sarà impegna a Borgaro, attualmente 4^ in classifica.



ALICESE/ORIZZONTI - VOLPIANO/PAINESE 0-1

Aliecese/Orizzonti: Malune, Angeli (dall' 82' Ramundo) Schettino, Clerici Pasinato Moussaif, Keita (dal 70' Verna) Mane (dal 46' Diadoro)

Gai (dall'83' Imberti) Edalili (dal 63' Franchini) Fiorenza. A disp: Mastrorillo, Nicolotti, Petrocelli, Capodaglio. All. Mellano.

Marcatore: al 33 autorete Edalili (V)



PROMOZIONE



Giornata interlocutoria per LG Trino e Bianzè. I biancoazzurri di Yon non vanno oltre lo 0-0 con il Dufour Varallo e vedono più lontani i play-off validi per la promozione in Eccellenza. Peccato sia per la continuità di risultati che per qualche occasione da rete rimasta nelle intenzioni. Decisamente negativo il rendimento del Bianzè che a Domodossola centra l'ennesima sconfitta. Certo c'è anche una buona

dose di sfortuna, ma intanto il penultimo posto non rassicura per il futuro. Prossimo incontro a Bianzè: derbissimo con LG Trino.



LG Trino - Dufour Varallo 0-0

LG Trino: Cerruti, Zanotti Verbano (dall'85' Roberto), Pane Marteddu Meo Defilippi, Oudadess (53' Maino) Birolo Vergnasco Bernabino

(dall'84' Osenga) Brugnera (dal90' Baggio). A disp: Berruti, Autiero, Diop, Fedeli, Pasino. All. Yon.



JUVE DOMO - BIANZE' 1-0

Bianzè: Appendino, Tornari Corinaldesi, Geminardi Rega Federico (dal 60' Stesina), Atzeni (dal 67' Bortone) Perinetti (dal 74' Anselmino)

Carena Azhar Mahmood. A disp: Perucca, Mhreti, Provera, Marteddu. All. Costanzo.

Marcatori: al 65' Cabrini (J)





1^ CATEGORIA



Solo la Pro Palazzolo racimola un risultato utile (1-1), con un pari a Gattinara. Il resto delle squadre vercellesi deve patire sconfitte.

Il Cigliano è alla terza consecutiva (procede però in Coppa Piemonte agguantando le semifinali), il Santhià cede al Sizzano

(4-0), mentre la Virtus Vercelli lascia via libera alla Strambinese (1-2).



RISULTATI



CIGLIANO - MONTANARO 1-3

VIRTUS VERCELLI - STRAMBINESE 1-2

SIZZANO - SANTHIA' 4-0

GATTINARA - PRO PALAZZOLO 1-1