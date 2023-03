La storia dei due daspo a Monza? Vi racconto io com'è andata

Direttore,

nei giorni scorsi sono arrivati due daspo ad altrettanti tifosi dell' Engas Hockey Vercelli, punizione inferta a dire della questura di Monza per atti contrari all'ordine pubblico.

Ero presente sugli spalti essendomi recato con lo staff dirigenziale e la mia famiglia e posso tranquillamente testimoniare che a parte in un frangente durante l'intervallo i due daspati, eludendo il nostro servizio d'ordine interno, hanno effettivamente scavalcato la balaustra, ma dopo alcuni istanti sono stati bloccati da i componenti della nostra panchina (faccio i nomi il Sig. Pighin e il Sig. Pasciullo) e ricondotti sugli spalti a meditare, prontamente ripresi dal Vice presidente Alvise Racioppi con la minaccia di ritirare la squadra.

Ho voluto fare questa precisazione per difendere il pubblico vercellese da sempre tra i più passionali e corretti del panorama hockeistico italiano , quindi invito tutti alla moderazione quando non si è presenti direttamente suglispalti e non riportare notizie avute con il passaparola.