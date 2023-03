Gardano: «Attacchiamo, ma non riusciamo a segnare»

Poca voglia di parlare dopo il ko del Voltini in casa Pro.

Mister Massimo Gardano commenta la sconfitta: "E' complicato e quasi ripetitivo parlare dell'incontro. Nell'unica mezza ripartenza che abbiamo concesso alla Pergolettese abbiamo subito il rigore decisivo. Fino a quel momento avevamo creato noi le occasioni più pericolose. E anche nella ripresa si è giocato a una sola porta: abbiamo colpito una traversa, avuto diverse opportunità e c'è stato annullato un gol. Ma è stato inutile giocare 52' in attacco: oggi siamo mancati in area avversaria. E se davanti non si segna diventa complicato fare punti.

Commentiamo un'altra prestazione di cuore e carattere ma che non ha fruttato punti. Adesso bisogni voltare subito pagina, avere la forza di guardarsi tutti in faccia e pensare alla sfida di domenica sul terreno del San Giuliano che, inutile nasconderlo, sarà una finale. E dovremo farci trovare pronti".