Delegazione irachena in visita al depuratore Asm

Venerdì 17 marzo Asm Vercelli ha ospitato una delegazione della Municipalità di Baghdad, che ha visitato il depuratore di Vercelli.

La delegazione, composta da dirigenti e funzionari tecnici del Direttorato Gestione Acquedotti, Fognature e Depurazione, ha realizzato una visita guidata all’interno dell’impianto, gestito da ASM, quale esempio e best practice nell’ambito della depurazione e gestione delle acque reflue, in vista della realizzazione di un impianto analogo, in fase di progettazione, all’interno della Municipalità di Baghdad.

Il depuratore ASM, dimensionato per circa 80mila abitanti, serve l’interno Comune di Vercelli e quello di Prarolo, e depura ogni anno circa 4 milioni di metri cubi di acque reflue.